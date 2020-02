The Mandalorian dorazí s druhou sérií na podzim

V listopadu loňského roku spustila společnost Disney vlastní videostreamovací službu Disney+, která už nyní má přes 28 milionů platících uživatelů. Společnost rovněž přišla se svým exkluzivním obsahem. Jeden z nejzajímavějších počinů byl seriál z prostředí Star Wars nesoucí název The Mandalorian, jenž si vysloužil velmi dobrá hodnocení. Generální ředitel Disney Bob Iger přišel včera s velmi důležitou zprávou pro všdechny fanoušky. The Mandalorian se dočká druhé série, a to už v říjnu letošního roku. Viděli jste seriál The Mandalorian?