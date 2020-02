120 Hz displeje už nejsou jen doménou drahých smartphonů

Displej s frekvencí 90 Hz a více je to, co nyní vídáváme u konkurenčních androidích vlajkových lodí. Poco X2 ale ukazuje, že podobnou technologii lze vměstnat i do smartphonu za pár tisícovek. Disponuje totiž 6,67″ FHD displejem s frekvencí 120 Hz. Telefon je dále osazen Snapdragonem 730G a dle navolené varianty až 8 GB RAM. Dále je u tohoto zařízení k vidění šest fotoaparátů, přičemž čtyři jsou vzadu. O slušnou výdrž se má starat baterie o kapacitě 4500 mAh, která lze rychle nabít dodávanou 27W nabíječkou. Základní verze bude startovat na 225 dolarech.