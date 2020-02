Roztomilé plošinovky ještě nevymřely. Jedna velmi povedená dorazí brzy na iPhony

Na jablečný systém za posledních několik týdnů zamířila řada více či méně originálních titulů, které mají něco společného – svým netradičním stylem se vymykají žánrovým standardům a nabízí něco nového, neokoukaného, po čem hráči s chutí skočí. Nejinak je tomu i u roztomilé plošinovky Pachoink! od studia A To Play, které má za sebou plejádu povedených her a svým nejnovějším počinem chce dokázat, že staromódní tituly ještě nevymřely.

Pamatujete si také na éru plošinovek, které sice nabízely jednoduchou, ale zato neuvěřitelně návykovou hratelnost, jež vás k obrazovkám přikovala na několik hodin? Pokud ano a rádi byste si na tyto zlaté časy zavzpomínali, máme pro vás vynikající zprávu. Na iOS a Android se totiž pod taktovkou studia A To Play chystá zajímavá hříčka Pachoink!, která nabídne nejen retro vizuální stránku, ale také hratelnost ze staré školy a adekvátní hudební doprovod, jenž vám bude v uších znít ještě několik dní po dohrání. Vaším cílem totiž bude zničit řadu bloků v co nejkratším čase, a to pomocí kuličky, kterou budete vystřelovat a doufat, že se do jednoho z pohyblivých objektů trefí. Na vás bude dobře odhadnout sílu, se kterou tento nástroj zkázy vypustíte a využít fyziku ve svůj prospěch.

Hra tak pochopitelně nespoléhá jen na bezmyšlenkovité pálení kuliček, ale taktický přístup, kde bude hrát roli vaše trpělivost a schopnost načasování. Samozřejmě budete mít k dispozici také nejrůznější vychytávky, kterými si své snažení ulehčíte. Nebudou chybět teleporty, speciální plochy, které vám umožní přístup do na první pohled nedosažitelných míst, a řada točících se plošin, od nichž se může kulička odrazit. Dohromady si takto užijete 50 unikátních úrovní, z nichž každá nabídne nejen odlišné téma, ale také soundtrack a rozličný přístup k řešení problémů. Hru si můžete pořídit již za skromných 79 korun, avšak budete si muset počkat do 21. února, kdy oficiálně vychází na iOS a Android. Troufnete si na toto dobrodružství?