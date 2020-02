Propadák jménem Apple TV+? O službu zřejmě není zájem ani když je zdarma

Streamovací služba Apple TV+ vyvolává i zhruba čtvrt roku po svém spuštění nemalé rozpaky jak mezi uživateli, tak analytiky. Ty navíc přiživuje samotný Apple tajnůstkářstvím ohledně počtu diváků či počtu využitých ročních předplatných zdarma, které rozdává k nově zakoupeným produktům už od 10. září. Právě na ty si nyní posvítil analytik Toni Saccanaghi ze společnosti Bernstein, dle kterého je i tento bonus pro Apple velkým propadákem.

Podle Toniho průzkumu je zájem o využití ročního bezplatného předplatného mezi uživateli, kteří na něj mají nárok, velmi nízký. Vyplývá to dle něj z finančních výsledků Applu, ze kterých mezi řádky vyčetl, že dotování předplatných Apple TV+ zdarma stojí Apple daleko méně peněz, než kolik by mělo, kdyby předplatné využili všichni nebo alespoň většina těch, kteří na něj mají nárok. Konkrétně Toni odhaduje, že jen 10 % jablíčkářů, kteří od Applu roční Apple TV+ zdarma dostali, jej skutečně využilo. 10 % pak odpovídá méně než 10 milionům aktivovaných předplatných, což je skutečně málo.

Důvodů je hned několik

V tom, proč Apple TV+ netáhne ani zdarma má analytik vcelku jasno. Jedním z hlavních důvodů byla dle něj nedostatečná propagace přímo na zařízeních Applu, kvůli čemuž se tak služba k lidem, kteří o ní neměli ani tušení, zkrátka nedostala. Dalším důvodem je pak mnohými omílaný obsah, který je sice v mnoha případech kvalitní, avšak je ho v porovnání s konkurencí velmi málo. Mnozí uživatelé tak proto Apple TV+ zdárně odignorovali a zůstali věrni svým oblíbeným platformám typu Netflix či HBO.

Ačkoliv nelze tvrzení Saccanaghiho nikterak dokázal, jelikož drží Apple veškerá data ohledně Apple TV+ v tajnosti, nezdá se rozhodně jako nereálné. Ostrá kritika Apple TV+ je totiž k vidění takřka na každém rohu, jelikož služba zkrátka nesplnila ani za mák to, co od ní uživatelé slibovali. Applu tak nezbude nic jiného, než se pokusit o její malý restart pořádnou dávkou nového obsahu a potažmo i její celkovou změnou, kdy by kromě originálních pořadů mohla nabízet i pořady neoriginální, avšak oblíbené. Pokud by ani k jedné z těchto variant nepřistoupil, službu by tím de facto pohřbil.