Apple dal nahlédnout pod pokličku jednomu z nejočekávanějších seriálů letoška z TV+

Apple TV+ má v posledních týdnech velký obsahový půst. Už dva týdny po sobě totiž ve službě nepřibyla ani minuta nového obsahu, což jejímu rozvoji rozhodně neprospívá. Už tento pátek nicméně Apple vytáhne z rukávu jedno z největších obsahových es pro Apple TV+ letošního roku – konkrétně seriál Mythic Quest: Raven’s Bankquet, na který se snaží své diváky přilákat už dlouhé měsíce. V tom pokračuje i nyní, jelikož na svůj YouTube nahrál video umožňující pohled do zákulisí titulu.

Seriál Mythic Quest. Raven’s Banquet se bude točit kolem týmu herních vývojářů pracujících na hře ve stylu World of Warcraft. Nouze by v něm neměla být jak o humorné scény, tak o scény realisticky popisující vývoj počítačových her, který má alespoň podle popisu seriálu mnohdy hraničit se šílenstvím. Za seriálem stojí dvojice Rob McElhenney a Charlie Day, kteří pracovali třeba i na slavném americkém seriálu It’s Always Sunny in Philadelphia. Zábava by tak měla být víceméně zaručena.

První série seriálu nabídne devět epizod, přičemž každá z nich bude trvat zhruba půl hodiny. První tři díly seriálu se ve službě objeví už tento pátek v 6:00 ráno s tím, že další díly bude Apple do služby dodávat jako již tradičně s týdenními rozestupy. Co se pak týče druhé řady seriálu, který je údajně také plánovaná, ta zřejmě do služby dorazí stejně jako naprostá většina druhých řad stávajících seriálů ke konci letošního roku. Nezbývá tedy než doufat, že bude seriál stát skutečně za to a úroveň celé Apple TV+ pozvedne.