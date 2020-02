Netflix možná natočí seriál na motivy veleúspěšné hry God of War

Seriál Zaklínač přilákal k obrazovkám nejen fanoušky knih, ale i hráče. Tento počin sklidil ohromný úspěch, a tak údajně Netflix dumá, z jaké herní pecky by mohl udělat další seriál či film. Šeptá se, že by mohlo jít o skvělou hru God of War, což naznačil i Cory Barlog, který za touto herní sérií stojí. Hra má údajně dost velký potenciál, aby mohla ve sledovanosti porazit i Zaklínače, kterého vidělo už 76 milionů diváků.