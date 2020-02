Recenze bezdrátových sluchátek Intezze Studio: Zlatá střední cesta

S bezdrátovými sluchátky se v posledních letech a měsících doslova roztrhl pytel. Všechny větší technologické společnosti už svá vlastní bezdrátová sluchátka mají a dá se říct, že každá z nich nabízí něco jiného. Možná si myslíte, že když vlastníte iPhone, tak byste si měli obstarat AirPods, a když zase vlastníte Samsung, tak Galaxy Buds. Pro někoho je však velkým problémem cena, která u těchto sluchátek atakuje (v případě AirPods Pro) 7 500 korun, respektive téměř 4 tisíce korun (Galaxy Buds). Onu díru na trhu v podobě levných bezdrátových sluchátek se tedy snaží zaplnit výrobci příslušenství, mezi které se řadí i Intenzze se svými sluchátky Studio. Pojďme se na sluchátka Intezze Studio podívat blíže v této recenzi.

Technické specifikace

U levnějších bezdrátových sluchátek je naprosto běžné, že disponují starším standardem Bluetooth 4.2. To se však v případě Intezze Studio nekoná, jelikož ty disponují Bluetooth 5.0, což je jeden z hlavních požadavků mnohých uživatelů, kteří po bezdrátových sluchátkách touží. Pokud však patříte mezi hudební nadšence, lehce vás zklame podpora kodeků – k dispozici je pouze AAC a SBC. iPhone sám o sobě však žádný lepší kodek nepodporuje, tudíž váš tato informace bude zajímat pouze v případě, že vlastníte nějaké Android zařízení. Každé ze sluchátek disponuje 8mm měničem a baterií o kapacitě 45 mAh. Nabíjecí pouzdro nabízí maximální kapacitu baterie 450 mAh. Výrobce tedy slibuje maximální výdrž 5 hodin v případě samotných sluchátek a s použitím nabíjecího pouzdra získáte dalších 20 hodin navíc. Intezze Studio se dále chlubí standardem IPX7, sluchátka jsou tedy odolná proti potu a vodě do jednoho metru ponoření na maximální domu 30 minut. Cena sluchátek je 1990 korun.

Balení neurazí, ani nenadchne

Pokud se rozhodnete pro zakoupení bezdrátových sluchátek Intezze Studio, obdržíte klasickou formu balení – žádné zázraky se nekonají, ale vzhledem k nízké pořizovací ceně sluchátek, proč by také měly. Sluchátka vám přijdou v bílé krabičce, na jejíž těle najdete různé informace a vlastnosti. Většinu z nich jsme si popsali v odstavci výše, a tak se k nim vracet nebudeme. Po otevření krabičky na vás vykouknou samotná sluchátka společně s krabičkou obsahující příslušenství. V této krabičce najdete krátký, cca 30cm microUSB nabíjecí kabel, náhradní špunty v odlišných velikostech a manuál, který se ke správnému připojení vyplatí přečíst.

Párování s manuálem

Abyste mohli sluchátka Intezze Studio bez problémů spárovat s vaším iPhonem, tak je nutné dodržet přesný postup popsaný v manuálu. Sluchátka totiž mohou fungovat ve dvou módech – v případě prvního módu je funkční jen jedno sluchátko, a v případě toho druhého jsou sluchátka funkční obě. Rozhodně tedy nečekejte automatické přepínání mezi jedním a dvěma sluchátky, jako to je například u AirPods – u Intezze Studio musíte tohle přepínání provádět ručně. Pro spárování v režimu jednoho sluchátka vytáhněte z pouzdra to sluchátko, které chcete používat. Sluchátko poté pomocí tlačítka vypněte, a poté opět zapněte. Na iPhonu poté stačí vyhledat zařízení „Studio“ a sluchátka spárovat. Pro režim obou sluchátek vyjměte nejdříve levé, a poté pravé sluchátko z pouzdra. Po pěti sekundách se na levém sluchátka rozsvítí diody. Na iPhonu se poté stačí spojit se zařízením „Studio“. Berte na vědomí, že před každou výměnou režimu musíte sluchátka z Bluetooth nastavení zařízení kompletně odstranit a „odpárovat“.

Hliníkové zpracování

Při prvním pohledu na zpracování samotného nabíjecího pouzdra a sluchátek jsem zůstal mile překvapený. Nabíjecí pouzdro je vyhotoveno z perfektně zpracovaného hliníku, stejně tak jako pant otevírání. Ten mnoho výrobců podceňuje a tvoří z plastu, avšak na úkor kvality a možnosti případného prasknutí. Nabíjecí pouzdro tedy vypadá skvěle, avšak nutno brát v potaz, že se hliník poškrábe o mnoho více a jednodušeji, než klasický plast. Každá rýha bude tedy ihned na těle pouzdra viditelná. Zdali je tedy hliníkové pouzdro výhrou kvůli luxusnímu vzhledu, anebo prohrou kvůli jednoduchému poškrábání, to nechám na vás. Otevírání poklopu je o něco snažší, než v případě AirPods, avšak notorický zvuk při zavření poklopu lze slyšet i u tohoto pouzdra – a to dokonce o něco hlasitěji.

Na zadní straně nabíjecího pouzdra naleznete celkem tři diody, kdy levá z nich značí nabití levého sluchátka, prostřední nabití pouzdra, a pravá nabití pravého sluchátka. Při nabíjení pouzdra svítí dioda červeně a po plném nabití pouzdra i sluchátek se rozsvítí modře. V případě diod pro sluchátka svítí při nabíjení červená barva, která po nabíjení zhasne. Vedle diod se na nabíjecím pouzdře nachází ještě microUSB konektor, kterým se sluchátka a samozřejmě i pouzdro nabíjí. Konektor bych možná po vzoru AirPodů uvítal spíše na spodní straně, kabel se při nabíjení lehce láme. Diody naleznete také na sluchátkách, které po vložení do pouzdra mohou svítit buď červeně (probíhá nabíjení), anebo modře (sluchátko je nabito).

Když už jsme nakousli diody sluchátek, tak se podíváme také na jejich zpracování. Sluchátka Intezze Studio jsou zpracována z černého matného plastu. Každé ze sluchátek disponuje obrovským tlačítkem. To není nikde skryto, ba naopak – tlačítko je v tomto případě část vypadající jako broušený hliník. Na druhé straně od tlačítka poté naleznete dva pozlacené piny určené k nabíjení baterie. „Čepička“ sluchátek je poté samozřejmě odnímatelná a můžete ji vyměnit za větší či menší podle vlastních preferencí.

Ovládání sluchátek

Tlačítko, které se nachází na obou sluchátkách, slouží k ovládání přehrávání. Pokud tohle sluchátka stisknete na jednom ze sluchátek jedenkrát, pozastavíte anebo opět spustíte skladbu. Pokud stisknete 2x po sobě rychle levé sluchátko, zvýší se hlasitost, pokud tlačítko levého sluchátka stisknete třikrát rychle po sobě, hlasitost se sníží. U pravého sluchátka je to naopak, tzn. 2x stisk pro snížení a 3x stisk pro zvýšení hlasitosti. Pro přepnutí skladby stačí podržet jedno z tlačítek tři sekundy dokud se neozve tón, a poté můžete použít levé tlačítko k přehrání předchozí skladby, anebo pravé tlačítko pro následující skladbu. K aktivaci hlasového asistenta stačí podržet jedno z tlačítek 1 sekundu.

Odpovídající zvuk

Zvuk je doopravdy velmi čistý.

Než se pustíme do rozebrání zvuku sluchátek, tak je nutné zmínit, že Intezze Studio vás vyjdou na patnáct stovek. To je dvakrát, potažmo třikrát méně, než bezdrátová sluchátka velkých světových společností. Nelze tedy očekávat úplné zázraky. Co se týče kvality přenosu, tak nemůžete s iPhonem podporovanými kodeky čekat perfektní kvalitu s žádnými sluchátky – bohužel. S maximální hlasitostí sluchátek nemám žádný problém, občas se však u některých tónů setkáváme s mírným zkreslením. Zároveň nečekejte, že v případě Intezze Studio získáte zvuk s velkým důrazem na basy (jako to je v poslední době u mnohých výrobců ve zvyku). Zvuk je doopravdy vskutku čistý a představoval bych si, že sluchátka v této cenové hladině budou hrát o mnoho hůře. Zároveň mi vzhledem k ceně přijde nekorektní srovnávat Intezze Studio s AirPods, avšak pokud bych je měl srovnat s nejmenovanou konkurencí v podobné cenové hladině, tak patří Intezze Studio rozhodně na první místo.

Osobní zkušenost

Potěší vás zajisté také fakt, že sluchátka perfektně drží v uších – tedy pokud vyberete správnou velikost špuntů. Tohle hledání může trvat klidně několik dní, s čím musíte počítat. Na test správných špuntů, který známe z AirPods Pro, můžeme zapomenout. Intezze Studio lze využít při sportu (běhání či fitness), ale také při klasickém domácím poslechu. Pokud nejste na špuntová sluchátka zvyklí, tak musíte počítat s tím, že vás dost možná budou nějakou dobu ze sluchátek bolet uši. Vše je to ale o zvyku a ve většině případů si uživatelé zvykají.

Resumé

Pokud toužíte po bezdrátových sluchátkách a nechcete do nich vrážet několik tisíc, tak jste právě našli to, co jste hledali. Většina bezdrátových sluchátek do dvou tisíc korun nabízí starší Bluetooth 4.2, zatímco v případě Intezze Studio získáte nejnovější Bluetooth 5.0. Vyzdvihnout musím luxusnější zpracování nabíjecího pouzdra a zvuk vás dost možná také ohromí. Na druhou stranu vnímám jako malé negativum složitější ovládání a párování sluchátek – jakmile se však celý proces naučíte, stane se hračkou. Intezze Studio bych tedy vřele doporučil všem, kteří nemají na bezdrátová sluchátka vysoký budget, ale shání zlatou střední cestu.