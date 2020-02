5 filmů na iTunes, které tento víkend seženete levněji (31.1. 2020 – 2.2. 2020)

Víkend je tu. Pokud nemáte v plánu strávit ho v baru, na horách, na návštěvách u příbuzných nebo na cestách, můžete si pustit nějaký zajímavý film. Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Children of Men

Píše se rok 2027. Od narození posledního dítěte uplynulo celých osmnáct let. Na světě tedy již nejsou žádné děti, žádná budoucnost, a žádná naděje. Theo (Clive Owen) pasivně přežívá ve světě, zmítaném beznadějí a anarchií, ale znenadání se ocitá v roli hrdiny proti své vůli – to když ho jeho bývalá láska Julian (Julianne Moore) zlanaří ke speciálnímu úkolu, na jehož úspěšném splnění závisí budoucnost lidstva.

79,- zakoupení, 59,- vypůjčení

Angličtina, české titulky

Lidice

Každý kout světa, každá vesnice skrývá řadu osobních lidských příběhů. Výjimku v tomto směru netvoří ani Lidice – středočeská vesnice, ve které se děj filmu odehrává v době druhé světové války. Protagonista filmu Šíma dělí svůj život mezi ochrnutou manželku, dva syny a milenku Marii, Šímův starší syn ale otcův odchod nese těžce a po tragédii, kterou v opilosti způsobí, je odsouzen ke čtyřem letům vězení. V době jeho nepřítomnosti způsobí dopis, který se omylem dostal do jiných rukou, další tragédii obrovských rozměrů.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Čeština

New Yorku, miluji Tě!

New York. Město, které nikdy nespí. Město s osmi miliony obyvatel a miliony milostných příběhů. Film „New Yorku, miluji Tě!“ vypráví příběh lásky ve všech jejích podobách, od té první, přes dlouhodobou až po krátkodobou, odpíranou až po tu, která trvá celý život. Vychutnejte si lásku k New Yorku v podání těch nejkreativnějších současných režisérů a herců.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Čeština

Asperger’s Are Us

Asperger’s Are Us je působivý, ale také patřičně odlehčený strhující dokument, který vypráví o čtveřici přátel na spektru autismu. Navzdory tomu, co se o autismu říká, tyto čtyři přátele spojuje originální smysl pro humor. Společně se vydávají na dobrodružnou cestu na své finální ambiciózní komediální vystoupení, než se každý rozejde svou vlastní cestou.

19,- zapůjčení, 89,- zakoupení

Angličtina

Tygří železnice

Čína je okupována Japonci. Tato neveselá doba má ale i své hrdiny – je jimi skupina odvážlivců, kteří si přezdívají Tygři. Tygři všemi silami bojují proti japonským okupantům a okrádají je. Když jednoho dne objeví vážně zraněného čínského vojáka – jediného přeživšího japonského útoku – rozhodnou se po jeho smrti převzít úkol jeho jednotky a pouštějí se do své nejtěžší a nejodvážnější mise – zničení chan-čuangského mostu. Ve filmu Tygří železnice uvidíte kromě jiného například Jackie Chana.

39,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština

