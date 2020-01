Ubisoft přispěchal s další hrou pro iPhony, tentokrát ze světa Might & Magic

S hrami podporujícími auto-chess, nebo stavějícími na tomto konceptu, se poslední dobou roztrhl pytel a stejně jako v případě světoznámého Battle Royale, i zde si si většina studií snaží přilít polívčičku a nechává se strhnout všeobecným rozruchem. Nejinak tomu nedávno bylo v případě Doty 2 od Valve i nespočtu dalších více či méne známých MOBA her. Bylo jen otázkou času, než se přidá také Ubisoft a přispěje svou troškou do mlýna. Ten příliš dlouho nečekal a přispěchal s hříčkou Might & Magic: Chess Royale.

Pokud jste někdy hráli Dotu, League of Legends či podobnou MOBA hru, jistě jste si všimli neuvěřitelné komplexnosti a složitého ovládání, které hra nabízí. Přesně z tohoto důvodu přišli tvůrci s módem auto-chess, který celý koncept zjednodušuje, a ač zachovává taktickou stránku, většina soubojů se odehrává na malé ploše a po tazích. Zejména v posledních dvou letech se s tituly z tohoto podžánru roztrhl pytel a oslovit hráče se pokusila řada větších či menších studií. Ubisoft příliš dlouho neváhal a se svou hrou Might & Magic: Chess Royale se snaží rozšířit univerzum Might & Magic a zároveň ho obohatit o nové prvky. Herní společnost se chce odlišit už jen tím, že její počin zkombinuje dva nejoblíbenější žánry, tedy Battle Royale a auto-chess, do jednoho. Na malém bojišti si to tedy rozdá až 100 hráčů a poměří síly se svými postavami.

Nemusíte se však bát, hra si zachová minimalistický design a omezený rozsah auto-chess, zatímco se pokusí implementovat některé herní mechaniky známé například z PUBG nebo Fortnite. Na každé kolo budete mít pouhých 10 minut, aby šel zápas rychle od ruky a hráči se budou po tazích střídat tak efektivně, že i 100 jednotlivců nebude představovat žádný problém. Pochopitelně nebudou chybět atmosférické lokace, dobře známé fanouškům Might & Magic, a velkolepý hudební doprovod, který vám ani na chvíli nedá vydechnout. Pokud tedy nedáte dopustit na strategii, ale zároveň vás láká i nepředvídatelný a frenetický Battle Royale, rozhodně zavítejte na App Store a dejte originálnímu Might & Magic: Chess Royale šanci.