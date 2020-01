S novými iPhony se setkáme přibližně za 8 měsíců. Už nyní ale designéři přemýšlí, jak by nová vlajková loď Applu mohla vypadat. Kdyby byl tento koncept proměněn ve skutečnost, rozhodně by se nikdo nezlobil. IPhone 12 Pro by dle konceptu mohl být osazen čtyřmi fotoaparáty, 6,1″ OLED displejem (6,7″ u Pro Max) s obnovovací frekvencí 120 Hz, 6GB RAM, čipem Apple A14, baterií o kapacitě 4110 mAh. K tomu všemu by zmizel notch i veškeré porty. Jak se vám takový koncept líbí?