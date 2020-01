Na oběžné dráze hrozí srážka dvou vyřazených satelitů

Byť je na oběžné dráze Země obrovské množství satelitů, nestává se příliš často, že by došlo k vzájemné kolizi. Jedna ovšem může nastat už dnes. Jedná se o vyřezaný teleskop IRAS z roku 1983 a sondu, na které se nachází opuštěný vědecký náklad. Tato pochází z roku 1967 a kvůli menším rozměrům je uchycena k vojenskému satelitu. Pravděpodobnost srážky je 1:100, satelity by se měly minout 29. ledna ve 23:40 o přibližně 15 až 30 metrů, a to ve výšce 900 kilometrů nad povrchem Země. I kdyby se ale objekty srazily, nehrozí nám žádné nebezpečí.