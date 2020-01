O prvních chytrých hodinkách značky Oppo už se nějakou dobu mluví. I když se o zařízení toho příliš neví, vypluly na povrch první informace. Hodinky by měly mít hranatý tvar, dost možná se tedy budou podobat Apple Watch. Chybět by neměla ani funkce EKG, která odhalí možnou poruchu fibrilaci srdečních síní. Hodinky by měly být představeny v prvním čtvrtletí tohoto roku spolu se smartphonem Oppo Find X2.