Jaké novinky dostanou elektromobily Tesla v roce 2020

Metodou reverzního inženýrství se hacekrovi podařilo zjistit, jaké novoty si chystá Tesla pro své vozy v roce 2020. Zlepšení by se měly týkat pouze modelů X a S. A na co je možné se těšit? Ve vozech (spíše u výkonnostně vyšších verzí) by se měl nacházet nový typ baterií, nicméně kapacita ani možný zvýšený dojezd není dosud znám. Novinkou by měla být též nová bedrová opěrka, nové zavěšení kol a Qi bezdrátová nabíječka v každém voze. Změny by se měl dočkat i nabíjecí port.