Co je to DDOS?

O hackování se můžete dočíst poměrně pravidelně. Někteří vědci dokonce tvrdí, že časem započne kybernetická válka, ve které bude hackování denním chlebem. DDOS je nižší forma hackingu. Jak to ale funguje a co to přesně je? Na to vám dá odpověď Martin Rota ve videu na jeho youtubovém kanále Vědecké kladivo.