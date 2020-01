Brawl Quest: Povedená mlátička pro iPhone, která vás zabaví na dlouhé hodiny

Pokud nedáte dopustit na stařičkou, ale pořádně návykovou hratelnost, kterou se mohly pyšnit tituly z 90. let a přelomu tisíciletí, máme pro vás dobrou zprávu. Na podobné hříčky se totiž ani v dnešní moderní době nezapomnělo a stále se najde hezká řádka vývojářů, kteří se s chutí do vývoje takových her pustí. Jedním z nich je i filipínské studio ThinkBIT, jenž má na kontě pár povedených titulů a nyní přispěchalo se zábavnou mlátičkou Brawl Quest, kde se násilí meze nekladou.

Arkádových hříček je na iOS sice tisíce, ale ty kvalitní se dají spočítat na prstech obou rukou. Naštěstí se tuto situaci snaží změnit filipínští tvůrci z ThinkBIT, kteří dosud pilně pracovali na pozoruhodné a poměrně nekompromisní bojovce Brawl Quest, kde se v kůži Alice a Luwan, dvou strážců zákona, podíváme na zoubek místním drogovým kartelům a nebezpečným bossům. Po cestě budeme mezitím rekrutovat nové postavy, kterou budou pochopitelně hratelné, a čistit město od kriminálních živlů. Samozřejmě k dosažení tohoto cíle nebudeme využívat diplomacii, ale pár pěkně naostřených boxerů. Hra svým vizuálním stylem výrazně připomíná hříčky z přelomu tisíciletí a staré dobré tituly, jenž byly hratelné zásadně v prohlížečích. Nechybí malebná 2D grafika a napumpovaný hudební doprovod.

Ač se však jedná o jednoduchou hru, jež staví na základních herních mechanikách, nemusíte se bát, že vám vydrží jen chvíli. Hratelnost je pořádně návyková a hráči se dočkají až 50 úrovní, z nichž každá bude naprosto unikátní. Měnit se během hry bude i obtížnost, která se bude konstantně zvyšovat a nabízet stále větší výzvu. Z každého úspěšného knockoutovaného nepřítele vám navíc na zem spadne hezkých pár zlaťáků a mincí, za něž si můžete nakoupit další vybavení a vylepšit své stávající postavy. Pokud tedy nedáte dopustit na nostalgické hříčky a nebojíte se ušpinit od krve, rozhodně doporučujeme zamířit na App Store a dát Brawl Quest šanci.