Takto vypadá nová vlajková loď z dílny Xiaomi

Čínský technologický gigant Xiaomi se již brzy vytasí se svou vlajkovou řadou Mi 10. S tou si dává největší cíle a chce se dostat do popředí v co nejvíce aspektech. Jak je nyní zvykem, i tato řada bude mít Pro verzi, která nabídne ještě něco navíc. Na internet unikly první fotografie modelu Mi 10 Pro. Smartphone by měl být osazen 108 MPx fotoaparátem a k dispozici by měl mít ultrarychlou 65W nabíječkou, jež by měla být dle všeho součástí balení. Na fotografie tohoto smartphonu se můžete podívat na boku tohoto odstavce.

