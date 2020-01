Takto vypadá diagnostická aplikace pro iPhony využívaná v autorizovaných Apple servisech

Není žádným tajemstvím, že autorizované Apple servisy využívají k opravám jablečných produktů speciální hardwarové i softwarové nástroje, které jim mají jejich práci jednak usnadnit, ale také mají zajistit to, že bude odvedena na 100 %. Tyto nástroje jsou však velmi dobře utajovány a běžní uživatelé nemají zpravidla šanci se s nimi setkat. Čas od času se přesto na světlo světa dostanou.

Na YouTube se před pár dny objevilo velmi zajímavé video, které jeden softwarový diagnostický nástroj odhaluje. Jedná se konkrétně o iOS aplikaci s názvem iQT, která má technikům po její instalaci na iPhone pomoci odhalit některé jeho neduhy. Jak si budete moci na videu níže všimnout, v aplikaci je k dispozici poměrně velké množství různých testů, které mají technikům pomoci při odhalování problémů testovaných iPhonů. Na videu si můžete všimnout třeba testu hardwarových bočních tlačítek, kterým vás telefon provádí pomocí šipek zobrazovaných na displeji. Problém nicméně není ani s otestováním reproduktorů, bezdrátového připojení, baterie či displeje a to jak z hlediska jeho zobrazovacích schopností, tak třeba z hlediska schopnosti snímání tlaků v případě iPhonů s podporou 3D Touch. Jakmile technik daný test provede, v aplikaci se jeho pozadí přebarví na zelenou či červenou podle toho, zda odhalil chybu.

Aplikace iQT, která by měla být podle člověka, který na YouTube video nahrál, dostupná i v upravené verzi pro Apple Watch, by měla – stejně jako všechny ostatní softwarové servisní nástroje – z iProduktu po jeho opravě zmizet. Běžný uživatel by se s ní tedy nikdy setkat neměl. Je tedy malý zázrak, že se podobná věc na YouTube objevila a umožnila jablíčkářům nahlédnout “pod pokličku” oprav v originálních servisech.