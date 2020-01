7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (27. 1. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jak vám již z přečtení názvu této aplikace může být jasné, AiZip – Zip Rar 7z Tool slouží pro procházení, rozbalování a ostatní práci s komprimovanými složkami. Tato aplikace si poradí s formáty jako .zip, .rar a .7z a nadále disponuje prohlížečem souborů, který dokáže přečíst PDF, obrázky, audio soubory a spoustu dalších.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Hra On Tour Board Game je adaptací stejnojmenné deskové hry, která věrně opisuje klasický herní zážitek. V této hře si doslova budete žít svůj sen, jelikož budete členem kapely, která se momentálně vydává na turné. Vaším cílem bude během hry navštívit co nejvíce lokalit a získat tak co možná nejvyšší možné skóre.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Jestliže vám dělá problémy anglická gramatika, rozhodně se nemusíte stresovat, jelikož nejste na světě jediní. S tímto problémem vám však může spolehlivě pomoci aplikace English Grammar Practice 2018, která zanalyzuje vaše odpovědi v testu a dokáže vám vysvětlit vaše slabé stránky.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Ve hře Lovecraft’s Untold Stories se ocitnete v kůži vašeho charakteru, který se bude postupem hrou vyvíjet. Úroveň od úrovně se budete ocitat v náhodně vygenerovaném prostředí, které souvisí s vašimi statistikami, a budete se utkávat s těmi nejrůznějšími nepřáteli.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Jestliže hledáte nějaký jednoduchý nástroj, který by vám umožnil vytvářet vaše vlastní minifilmy přímo skrze váš iPhone či iPad, rozhodně byste neměli minout aplikaci MovieSpirit – Movie Maker Pro. Aplikace jako taková nabízí spoustu možností, s kterými si můžete příslušně vyhrát.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Aplikace Home Bookkeeping vám usnadní kontrolu vašeho domácího rozpočtu a taktéž vás s ním naučí lépe pracovat. Do tabulek v tomto nástroji si totiž budete značit vaše útraty, které si následně zanalyzujete a možná si uvědomíte, že byste mohli na něčem značně ušetřit.

Původní cena: 329 Kč (149 Kč)

Pokud hledáte spolehlivou aplikaci pro tvorbu jednotlivých poukazů a kupónů, možná byste měli vyzkoušet Coupon Generator PRO. Zde vám totiž postačí zadat nutné údaje a kupón je na světě. Tato verze navíc analyzuje své využití a následně vám může poskytnout zajímavá data.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)