Messenger se dočká vylepšení, které výrazně zvýší jeho bezpečnost

Soukromí a ochrana osobních dat je pro mnoho uživatelů čím dál důležitější. Tuto skutečnost si podle všeho plnými doušky uvědomuje také Facebook a ve své aplikaci Messenger začal proto testovat novinku, která by měla uživatelům v ochraně jejich dat pomoci. Jedná se konkrétně o zamykání aplikace skrze Face ID.

Princip Face ID v Messengeru by byl zřejmě víceméně stejný jako v případě jeho využívání ve WhatsApp. Pokud by tedy byla tato funkce aktivní, aplikace by při spuštění (v návaznosti na nastavený čas, po kterém by se aplikace uzamkla) ověřila, zda do ní vstupuje majitel telefonu (či osoba, jejíž tvář by mělo Face ID v paměti) a pokud by tomu tak bylo, uživatel by byl vpuštěn. Jakmile by však aplikace zjistila, že se jí pokouší otevřít člověk, jehož obličej Face ID nezná, zkrátka by jej do Messengeru nevpustila a tím ochránila veškerá. Vyplývá to alespoň z objevených kódů v aplikaci Messenger vývojářkou Jane Manchun Wong, která se v minulosti již několikrát s podobnými objevy vytasila.

Informací o novince je bohužel v tuto chvíli velmi málo a tudíž nelze říci ani to, kdy bychom se jí mohli dočkat. Dá se však předpokládat minimálně to, že kromě Face ID bude Messenger podporovat také Touch ID kvůli zařízením, která jsou touto technologií osazena. Pokud vás tedy děsí například to, že vám kamarád, kterému půjčíte telefon, “projede” Messenger, budete moci tyto chmury hodit za hlavu. Nic takového totiž hrozit díky novému bezpečnostnímu vylepšení nebude.