Seriálový Zaklínač byl vypuštěn do světa přibližně před měsícem a získal na ohromné popularitě. Netflix už před časem slíbil druhou sérii, ovšem před jejím uvolněním si pro fanoušky společnost přichystá překvapení. Tím je animovaný celovečerní film o Zaklínači, jenž by měl nést název The Witcher: Nightmare of the Wolf. Nyní je znám pouze název a informace o údajném vydání filmu před druhou sérií Zaklínače.