Na nový seriál HBO z prostředí Game of Thrones si ještě pár let počkáme

Před několika měsíci vyšla po zrušení jiného seriálu z tohoto prostředí zpráva, že HBO chystá prequel House of the Dragons, který nás zanese k rodu Targaryenů, přičemž půjde o události 300 let před Game of Thrones. Na seriálu se má podílet sám George R. R. Martin, očekávání fanoušků jsou tedy obrovská. Nicméně si ještě počkáme. Ač se hovořilo o premiéře v roce 2021, programový ředitel HBO oznámil, že půjde až o rok 2022. První série by měla přijít s 10 epizodami.