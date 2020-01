Podívejte se na koláž vytvořenou vložením všech výchozích tapet macOS do jedné

Apple je známý tím, že si potrpí na kreativitu a tvůrčího ducha. Nejinak je tomu i u jeho příznivců, kteří často zaujímají podobný postoj. I proto používají produkty tohoto technologického giganta spousta spisovatelů, malířů, umělců či dalších kreativců, kteří světu servírují skrze ně zajímavé nové věci, mnohdy spojené právě s Applem. To nyní dokázala i jedna kreativní fanynka, jíž napadlo spojit všechna pozadí Macu do jednoho a vytvořit nádhernou krajinu.

Pokud používáte Mac již více let, jistě vám neuniklo základní pozadí plochy, které v posledních letech zachycuje otevřenou krajinu. Výchozí tapeta se vždy s novou verzí macOS mění, což inspirovalo jednu fanynku k vytvoření koláže, jež spojuje všechny pozadí do jednoho a představuje pozoruhodnou, abstraktní verzi standardního pozadí. Dohromady kompilace kombinuje všechny tapety, počínaje macOS X 10.0 Cheetah z roku 2001 a konče nejnovější verzí 10.15 Catalina. Ač by se mohlo zdát, že jednotlivé snímky k sobě nebudou příliš pasovat, opak je pravdou. Všechny spolu totiž dokonale ladí a společně tvoří nádherný celek, který učaroval tisícům uživatelů. Spousta z nich dokonce zvažuje, že si obrázek na svém Macu nastaví jako pozadí, a nahradí tak původní výjev krajiny.

„Jen mě zajímalo, jak bude finální výsledek vypadat. Navíc tohle přede mnou ještě nikdo nezkoušel. Docela se mi to líbí a kdybych nad tím strávila ještě chvíli času, jistě by to vypadalo lépe,“ pochlubila se 19letá Jenny. Konec konců, celý projekt jí zabral pouhých 30 minut a k tvorbě jí postačil jen Photoshop a trocha uměleckého talentu. Se svým dílem se pochlubila na Twitteru, kde získala sympatie uživatelů i fanoušků Applu. Je poměrně fascinující vidět, jak oddaní umí někteří fanoušci být. Tak či onak se jedná o krásný příklad toho, že i základní pozadí plochy se dá dovést k dokonalosti. V případě zájmu si můžete obrázek ve vysokém rozlišení zdarma stáhnout zde.