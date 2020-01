Co je to strojové učení?

Pokud sledujete technologické dění, poměrně často můžete přijít do kontaktu s termínem „strojové učení“. Věděli jste ale, co to přesně znamená a na jaké bází strojové učení funguje? To se vám pokusí vysvětlit Martin Rota na svém skvělém kanále Vědecké kladivo.