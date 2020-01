Kde sledovat MMA zápas Conor McGregor vs. Donald Cowboy Cerrone

UFC 246 klepe na dveře a s ním i dlouho očekávaný návrat nejvěhlasnějšího MMA bojovníka Conora „The Notorious“ McGregora. Tomu se na turnaji v Las Vegas postaví v hlavním zápase velmi zkušený zápasník Donald „Cowboy“ Cerrone, který drží v UFC rekord v největším počtu zápasů (33), výher (23) i největším počtu ukončení (16). Připíše si do těchto úchvatných statistik další zářez, nebo jej uragán z Irska smete? To se dozvíme již za pár hodin. Pokud u toho chcete alespoň částečně být i vy, poradíme vám, kde sledovat MMA zápas Connor McGregor vs. Donald Cowboy Cerrone.

V České republice a na Slovensku budeme moci UFC 246 z Las Vegas s Conorem McGregorem sledovat kvůli velkému časovému posunu od brzkého nedělního rána. Early Prelims začínají ve městě hříchů už v 1:00 našeho času, Prelims pak ve 2:00 našeho času a Main Card – tedy hlavní karta – odstartuje ve 4:00 našeho času. Nalezneme na ní celkem pět zápasů, konkrétně ve složení Anthony Pettis vs. Diego Ferreira, Brian Kelleher vs. Ode Osbourne, Aleksei Oleinik vs. Maurice Greene, Holly Holm vs. Raquel Pennington a samozřejmě Conor McGregor vs. Donald Cerrone. Ačkoliv se v tuto chvíli nedá přesně říci, v kolik hodin se Conor dostane do boje, dá se očekávat, že k tomu dojde zhruba mezi 5:30 až 6:00 našeho času. Záležet samozřejmě bude především na všech zápasech před ním a jejich průběhu.

UFC Fight Pass

Chcete si turnaj vychutnat na maximum? Pak nám nezbývá nic jiného, než vám doporučit zakoupení UFC Fight Pass, která odemyká dveře k veškerému video obsahu vyprodukovanému UFC (včetně archívu starších turnajů a zápasů). Jedná se svým způsobem o digitální vstupenku, která vám zaručí suverénně nejvíc obsahu ze všech možností, které si v tomto článku uvedeme. Těšit se můžete jak na samotný živý přenos, tak i spoustu doprovodného materiálu v čele s rozhovory ze zákulisí a tak podobně. Obrovským bonusem je pak to, že na UFC Fight Passu poběží živě celý turnaj, zatímco na Nova Sport 2, Voyo a velmi pravděpodobně i streamech zdarma si užijete jen hlavní kartu, což je svým způsobem škoda. Early Prelims i Prelims totiž v UFC nabízí zajímavé bitvy a i vcelku zvučná jména. Jen je potřeba počítat s tím, že obsah vysílaný na UFC Fight Passu je samozřejmě v angličtině.

UFC Fight Pass si lze předplatit ve dvou verzích – buďto jako měsíční vstup nebo jako roční vstup (které se mezi sebou liší jen cenou, nikoliv obsahem). Pokud lačníte jen a pouze po sledování UFC 246, bohatě vám samozřejmě vystačí měsíční předplatné, které vychází na 9,99 eur. Za roční pak z peněženky vytáhnete 85,99 eur. Jen pozor na to, že se obě předplatná automaticky měsíčně (pokud máte zaplacené měsíční) či ročně (pokud máte zaplacené roční) obnovují a tudíž myslete jejich zrušení. To se provádí jednoduše přímo přes stránky UFC Fight Passu.

Nova Sport 2

Za sledování bitvy McGregor – Cerrone nemusíte však zaplatit navíc ani korunu. Hlavní kartu bude totiž vysílat i tuzemská televizní stanice Nova Sport 2 a to od časného nedělního rána – konkrétně od 3:30. Zápasy nás bude provádět legenda MMA André Reinders, pod kterým trénují třeba Michal Blackbeard Martínek či Miloš Meloun Petrášek, spolu s nezastavitelným Machmudem Muradovem, který má již v UFC odzápasené dva zápasy, přičemž v obou z nich zvedl rozhodčí nad hlavu právě jeho ruku. Jedná se tedy o dva experty na slovo vzaté, kteří vás hlavní kartou provedou jak jinak než v češtině. Pokud tedy přijímáte na své televizi Nova Sport 2, máte vyhráno.

Voyo

Příjem Nova Sport 2 si můžete zajistit i skrze videoportál Voyo provozovaný Novou. Ten sice láká i na sedmidenní zkušební dobu zdarma, avšak ta se bohužel alespoň dle podmínek využití zveřejněných na webu nevztahuje na Nova Sport 1 a 2. Pokud byste tedy chtěli přes Voyo vysílání Novy Sport 2 – tedy hlavní kartu – sledovat, bylo by nutné sáhnout rovnou sáhnout po měsíčním předplatném bez zkušební doby, které vychází na 159 korun. Za tuto cenu si budete moci užívat celý měsíc nejen Nova Sport 2, ale i ostatní kanály Novy včetně rozsáhlé videotéky s více než 2000 filmy a seriály. Za 159 korun tedy dle mého názoru vcelku fajn nabídka.

Denní sportovní balíček DIGI

Pokud po Voyo za 159 korun měsíčně nelačníte, ale Nova Sport 2 sledovat kvůli UFC chcete, můžete využít pro tyto účely jednodenní sportovní balíčky nabízené společností DIGI. Jejich využití je aprosto jednoduché a hlavně bez závazků. Stačí si na portálu DIGI vytvořit účet, na tom si jednodenní sportovní balíček zahrnující 17 sportovních kanálů včetně výše zmíněné Novy Sport 2 objednat, zaplatit svou objednávku přes kartu a máte hotovo. Poté už si můžete v prohlížeči, chytré televizi nebo třeba na smartphonu předplatné pustit a dosyta užít. Jasně, 79 korun za jeden den je ve srovnání se 159 korunami za měsíc u Voya dost, pokud však chcete vidět skutečně jen jeden turnaj, ne-li zápas, určitě je to fajn řešení.

Streamy na Twitchi, YouTube a podobných platformách

Pokud nechcete za sledování zápasu utratit ani korunu a to i za cenu, že si zápas kvůli tomu vůbec nemusíte užít či jej neuvidíte od začátku, je tu možnost využít streamování například na Twitchi nebo YouTube. Tato varianta je však svým způsobem dost riziková, jelikož se může kdykoliv stát, že je přenos ukončen a uživatel, který jej zprostředkovával, je zabanován. Najít tyto přenosy je navíc relativně složité, jelikož se samozřejmě jmenují zcela jinak než mají právě kvůli snaze „přežít“ co možná nejdéle. Odkazy na tyto streamy se objevují v různých facebookových skupinách, například na Grznarové citáty. Velmi pravděpodobně budou k nalezení i na stránkách ziveprenosy.cz.