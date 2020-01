Film The Banker se Samuelem L. Jacksonem pro Apple TV+ má nové datum premiéry

Pokud se řadíte mezi fanoušky Apple TV+, máme pro vás velmi dobrou zprávu. Již relativně brzy totiž do této služby dorazí nový film The Banker s hvězdným Samuelem L. Jacksonem či Anthonym Mackie v hlavních rolích. Ten se v ní měl sice objevit již 6. prosince, avšak z premiéry nakonec sešlo údajně kvůli určitým kontroverzním pasážím ve snímku, které jej nakonec odsunuly až na březen letošního roku.

Snímek si nejprve odbude premiéru v amerických kinech a to konkrétně 6. března, aby následně mohl 20. března doputovat i do Apple TV+. V tento den by měl být dostupný standardně od 6:00 našeho času a to samozřejmě pro všechny předplatitele služby. Jednat se bude o jeden z největších, ne-li největší titul, který se na platformě v následujících měsících objeví. Dorazit na ní sice má třeba i dokument o Beastie Boys či seriály Home nebo Central park, avšak ani jeden z těchto snímků nepředchází tak velká očekávání jako právě The Banker.

Datum premiér je bohužel to jediné, s čím se Apple v souvislosti se snímkem The Banker pochlubil. Není tedy jasné, zda údajné kontroverzní pasáže ve filmu nechal, přetočil je nebo je z něj raději zcela odstranil. Z jeho slov nicméně vyplývá, že snímek považuje za velmi důležitý a především pak poučný. Dá se tedy předpokládat, že pokud byly kontroverzní pasáže pravdivé, Apple se k jejich odebrání vzhledem k zachování autentičnosti neodhodlal. Finální verdikt budeme moci nicméně vynést až v březnu.