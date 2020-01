Xiaomi zřejmě chystá smartphone se 7 vysouvacími fotoaparáty

Kdejaký výrobce smartphonů chce mít v dnešní době co nejlepší poměr displeje k přední straně smartphonu, jelikož okraje ani výřezy nevypadají zdaleka tak dobře, jako když máte přes celou přední stranu displej. Takové řešení má ale pár háčků. Jedním z nich je například umístění předních selfie kamer. Není žádnou novinkou, že selfie kamery a další senzory se zabudovávají do těla smartphonu a v případě potřeby jednoduše vyjedou z těla ven. Tento postup chce zřejmě zvolit i Xiaomi. Společnost chce mít zřejmě ale kompletně „čistou“ i zadní stranu displeje, neboť, jak patent ukazuje, zabudovává do mechanické konstrukce i zadní fotoaparáty. Suma sumárum by jeden z příštích smartphonů Xiaomi mohl mít dvě vysouvací přední selfie kamery a pět zadních vysouvacích fotoaparátů. Jak ale můžete vidět v galerii na boku odstavce, počítá se i s více variantami.