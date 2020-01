Tesly budou zřejmě brzy „umět mluvit“

Tak to vypadá, že se nejznámější elektromobily na světě dočkají další velmi zajímavé funkce. Elon Musk totiž na svém Twitteru zveřejnil video s Modelem 3, který „hovoří“, a to s příznačným popiskem. Tento systém byl do Modelu 3 implementován díky vnějším reproduktorům, které musí vydávat při jízdě zvuk kvůli vyšší bezpečnosti. S trochou nadsázky můžeme říct, že KITT ze seriálu Knight Rider bude opět o něco blíže.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa

— Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020