Apple nepřímo potvrdil brzký příchod nového 13” MacBooku Pro

Příchod nové generace 13” MacBooku Pro klepe na dveře. Vyplývá to alespoň z čerstvé registrace notebooku s operačním systémem macOS Catalina Applem u Eurasijské ekonomické unie. Ta vyžaduje, aby každý produkt disponující jakýmkoliv typem šifrování prodávaný na území Ruska, Běloruska, Kazachstánu, Arménie, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu či Uzbekistánu byl registrován právě v její databázi a to ještě před spuštěním jeho prodejů. Díky tomu tak tato databáze již mnohokrát odhalila blížící se Apple produkty, což se jí povedlo i dnes.

Jako již tradičně toho databáze prozrazuje skutečně málo. Kromě strohého popisu zařízení, které je popsáno jako přenosný Mac se systémem macOS Catalina, je totiž k dispozici už jen identifikátor modelu – u tohoto modelu konkrétně A2289. Nicméně vzhledem k tomu, že se v posledních měsících hovoří v souvislosti s MacBooky jen o 13” MacBooku Pro, který by měl Apple v letošním roce vybavit stejně jako 16” model klávesnicí Magic Keyboard a v ideálním případě i displejem s úzkými rámečky, zdá se velmi pravděpodobné, že se právě pod označením A2289 skrývá tento stroj.

Kdy přesně bychom se mohli nového stroje dočkat je v tuto chvíli ve hvězdách. Jako vcelku pravděpodobný se nicméně zdá březen a první letošní Keynote, která by měla v tomto měsíci proběhnout. Na té by měl totiž Apple ukázat hned několik skutečně zajímavých novinek v čele s iPhonem 9 či novou generací iPadů Pro. 13” MacBook Pro s Magic Keyboard by tak do této společnosti zapadal více než dobře. Vše však ukáží až následující dny či týdny, kdy se zaručeně objeví o této novince bližší informace.