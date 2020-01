Ve smartphonech dotovaných americkou vládou je předinstalovaný virus

Kritici americké vlády mají znovu nabito ostrými. Bezpečnostní firma Malwarebytes totiž zjistila, že v chytrých telefonech dotovaných dlouhé roky právě vládou USA je předinstalovaný virus, který jeho používání nejenže znepříjemňuje, ale dokonce ohrožuje soukromí svých majitelů.

V USA běží již více než deset let program Lifeline Assistance, v rámci nějž si mohou lidé s nízkým příjmem zakoupit vládou dotovaný androidí telefon UMX U686CL, za který díky dotaci zaplatí jen 35 dolarů (tedy při nynějším kurzu zhruba 805 korun). Zdánlivě skvělý benefit má však jeden velký háček, který byl objeven teprve nyní. Jedná se konkrétně o malware umístěný sofistikovaně v softwaru telefonu, který začne uživatelům po nějaké době zobrazovat nevyžádané reklamy. Právě na ty si na diskuzních fórech stěžují spousty jeho majitelů. Jeho odstranění je však velmi těžké, jelikož je implementovaný do aplikace Nastavení, která je k funkčnosti telefonu zkrátka potřeba. Tím však problémy nekončí. Další velkou nepříjemnost představuje funkce systému pro bezdrátové aktualizace softwaru a aplikace. Ukázalo se totiž, že ta kromě aktualizování do smartphonů stahuje i čínský software Adups, u kterého bylo již před čtyřmi lety zjištěno, že shromažďuje a odesílá uživatelská data z jím zasažených androidích telefonů do Číny, což představuje nemalé bezpečnostní riziko.

Jelikož se dostala celá kauza na světlo světa teprve před pár desítkami hodin, není jasné, jaké kroky vláda USA podnikne. Nicméně tamní operátor Sprint, který vlastní společnost, pod jejíž značkou jsou dotované smartphony prodávány, začal dle dostupných informací již celou záležitost prověřovat a to přímo s výrobcem telefonů v Číně. Majitelům zasažených telefonů tak nezbývá než doufat, že se problém podaří co nejdříve vyřešit a to v ideálním případě “jen” bezpečnostní systémovou záplatou. Ostatně, podobným stylem opravovaly podobné přešlapy v minulých měsících i další společnosti, které se s podobným problémem setkaly. Předinstalované viry v levných androidích telefonech neověřených výrobců totiž nejsou bohužel ničím výjimečným.