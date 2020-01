Prohlédněte si parádní sbírku Apple produktů dubajského jablíčkáře

Apple má po celém světě bezesporu stovky milionů fanoušků, z nichž mnozí jsou natolik oddaní, že kupují každé nově vydané zařízení. Jedním z nich je i fanoušek z Dubaje, který vlastní jednu z největších sbírek Apple zařízení na světě. A ne tak ledajakou, ve své sbírce schovává i dlouho ztracené přístroje.

Představte si obrovskou bílou místnost s několika regály, která je od podlahy až ke stropu naplněná počítači a zařízeními z dílny Applu. Každý model, který v minulosti spatřil světlo světa má své místo a je hýčkán takovým způsobem, že vypadá jako nový. Stěny zase lemují plakáty s jablečnou reklamou Think Different a celou tuto scenérii zalévá sluneční svit. Právě tímto pohledem se každý den může kochat Jimmy Grewal, vášnivý sběratel starých počítačů od Applu a spousty dalších zařízení, která nastřádal za léta poctivého hledání na eBayi, Facebooku a několika dalších stránkách. Zajímavé poklady ale ukrývá i minulost tohoto oddaného fanouška.

Jimmy Grewal se narodil ve Spojených arabských emirátech a později se přestěhoval do Spojených států, kde úspěšně vystudoval Duke University. Shodou okolností tu samou školu, kde před lety působil také samotný Steve Jobs. Následně získal práci jako softwarový vývojář, konkrétně pod křídly Microsoftu, kde aktivně spolupracoval také s inženýry z Applu. Podílel se také například na implementaci Internet Exploreru 5 do Macu. Nyní se však vrátil zpět do Dubaje, kde pracuje a rozšiřuje svou gigantickou mnohaletou sbírku. Jeho posedlost začala již na univerzitě, když zakoupil akcie Applu a stal se věrným příznivcem. Právě ty začaly raketově stoupat a staly se hlavním zdrojem financí, díky němuž mohl Grewal pořídit první kousky do své kolekce. Ta momentálně čítá zhruba 75 kusů a kromě počítačů se v ní nachází také jablečné tiskárny a Newton MessagePads. Samozřejmě nechybí ani legendy jako Apple II, Lisa či Apple-1.

„Dubaj není zrovna místo, kde byste našli zásobu starých počítačů od Applu. Ačkoliv se zde pochopitelně od 80. let tato zařízení prodávala, většina kusů byla rozebrána na náhradní díly. Co mi v kolekci chybí, to si zkrátka musím nechat dovézt. Co se financí týče, prvním impulzem byl nákup akcií Applu. Nebýt nich, má sbírka by zdaleka nebyl tak rozsáhlá, jako je nyní.“ vyjádřil se Jimmy Grewal. A nám nezbývá nic jiného, než Jimmymu vyseknout poklonu a popřát mu hodně štěstí do dalších let sběratelství.