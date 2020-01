Haliade-X je obrovská větrná turbína, kterou nyní certifikuje americká společnost GE Renewable Energy. Jediná taková turbína by měla výkon až 12 MW, za což by vděčila i svým rozměrům. Každý list rotoru má totiž délku 107 metrů a jeho průměr je 220 metrů. Samotná stavba pak sahá do 260 metrů. Funkční prototyp je v procesu certifikace a pokud vše půjde hladce, výstavba prvních strojů by mohla započíst v polovině příštího roku.