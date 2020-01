Hvězda seriálu Mythic Quest pro TV+ si pochvaluje spolupráci s Applem

Apple TV+ si pozvolna začíná získávat oblibu u čím dál většího počtu diváků. Obsahem se sice konkurenci zatím rovnat nemůže, to však chce Apple co nejdříve změnit náloží nových pořadů v čele se seriálem Mythic Quest: Raven’s Banquet, kterého se dočkáme 7. února. Premisou má být netradiční zasazení, unikátní příběh a propracované dialogy i mezilidské vztahy, které nás přilepí k obrazovce. Ke spolupráci s Applem se ostatně vyjádřil i producent a hlavní hvězda seriálu, Rob McElhenney.

Pokud byste si měli v souvislosti s chystaným seriálem Mythic Quest vybavit jediné zvučné jméno, pravděpodobně by to byl právě Rob McElhenney, který stojí za mnoha povedenými seriály, jako je například It’s Always Sunny in Philadelphia. Ten se v rozhovoru vyjádřil ke své spolupráci s Applem a pochvaloval si tvůrčí přístup, který jablečná společnost k dílům má. Samozřejmě jeho týmu technologický gigant ne vždy vyhověl, avšak doposud vždy dokázali najít kompromis a dosáhnout společného cíle. Ostatně, ještě před spuštěním Apple TV+ internetem kolovaly spekulace, že se chce Apple vyhnout násilí a nevhodnému obsahu. Naštěstí se ukázaly jako mylné a rovnou několik seriálů a snímků nám to efektivně dokázalo. Samozřejmě se společnost nevyhnula ani dětským počinům, jako jsou například Helpsters a Ghostwriter, ale ani tak se nesnaží dospělou zábavu nijak omezovat. Stejně tak si spousta producentů a herců stěžovala, že je občas těžké s Applem vyjít a dohodnout se. I to se nakonec ukázalo jako přehnané tvrzení. Podle McElhenneyho je spolupráce sice náročná, ale stimuluje tvůrčí proces. Co se samotné platformy týče, Rob si z recenzí moc hlavu nedělá. Apple podle něj musí zapracovat na pár drobnostech a vyladit nějaké mouchy, ale jinak mu přijde Apple TV+ jako skvělá služba.

Na adresu seriálů na Apple TV+ se vyjádřil i Matt Cherniss, šéf rozvoje Apple TV+, podle nějž byla propagační kampaň úspěšná a většina lidí si snímky pochvaluje. Zároveň se k Robovi vyjádřil velmi obdivně a řekl, že se jedná o nadaného tvůrce. Mythic Quest je podle Chernisse dokonalá směsice humoru, zajímavých charakterů i aktuálního společenského dění. „Rob je vynikající umělec a tvůrce. Je poměrně vzácné najít v tomto průmyslu někoho, kdo dokáže fungovat jako producent, scénárista i hlavní hvězda samotného seriálu. Je to zkrátka takový jednorožec, talent ve svém oboru. Co se Mythic Quest týká, podle mě se jedná o nadčasový mix humoru, inteligentního poukázání na současné společenské problémy i skvělých postav, které vás chytnou za srdce. Právě proto jsme se rozhodli seriál podpořit,“ vyjádřil se Matt Cherniss. Zatím to tedy vypadá, že se rozhodně máme na co těšit a po dlouhé době půjde o další zajímavé dílo, které se bude lišit od ostatních a vybočovat z řady. Konec konců, seriál bude sledovat osudy herních vývojářů a každodenní strasti i radosti, což zní jako originální námět, který nezklame.