Takto to vypadá v továrně na neoriginální baterie do iPhonů

Výměna baterie iPhonu není v autorizovaném servisu zrovna levná záležitost. Mnozí uživatelé dávají proto přednost servisům neautorizovaným, jejichž ceny jsou sice nižší, avšak cenová úspora je v tomto případě vykoupena neoriginálními díly, které jsou při opravách používány. Pokud vás zajímá, jak to ve fabrikách na výrobu neoriginálních baterií iPhonů a potažmo i jiných smartphonů vypadá, máme pro vás skvělou zprávu. Známý youtuber Scotty Allen z kanálu Strange Parts si totiž do jedné takové fabriky udělal výlet.

Scotty je v komunitě jablíčkářů známý zejména díky svým úpravám iPhonů, kdy například iPhonu 7 přidal 3,5mm jack konektor či bezdrátové nabíjení. Kvůli svým videím cestuje často do Asie, kde je v kontaktu s výrobci převážně neoriginálních součástek pro iPhony. Díky tomu se ostatně nyní dostal i do jedné z čínských fabrik na baterie provozované společností Pisen, jejíž baterie lze sehnat například i na ebay. Ceny baterií Pisenu se odvíjí podle modelu, avšak například baterii pro iPhone 8 Plus jste schopni sehnat za zhruba 500 Kč. U autorizovaného poskytovatele služeb pak za výměnu baterie u stejného modelu zaplatíte spolu s prací na 1990 korun. Cenová úspora je tedy v tomto případě skutečně značná, umíte-li si baterii vyměnit sami. Nicméně minimálně podle videa rozhodně nelze říci, že by se cenová úspora projevovala na výrobním procesu. Ostatně, posuďte sami.

Jak můžete na podrobném videu z výrobny baterií vidět, fabrika působí skutečně moderním dojmem. Svým způsobem tedy vyvrací představy mnoha jablíčkářů o tom, že neoriginální baterie vznikají v naprosto otřesných podmínkách, jenž se podepisují i na jejich výsledné kvalitě. Minimálně v tomto případě tomu totiž tak rozhodně není. Kromě vybavení fabriky stojí rozhodně za povšimnutí i vcelku zdlouhavý výrobní proces, ve kterém nechybí ani kontrola kvality či na úplný závěr balení. To vše přitom za přísných bezpečnostních podmínek, což je však vzhledem k povaze vyráběného komponentu pochopitelné.