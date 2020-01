Podívejte se na nový dron pro selfie maniaky

Pokud jste blázen do selfie, ale nevoní vám selfie tyč, je dron od AirSelfie přesně pro vás. Vejde se do kapsy a jakmile budete chtít, udělá vám fotku. Ovládat jej můžete za pomoci smartphonu nebo gesty. O novinku se ale tak, alespoň v prvním případě, úplně nejedná. Nově představený Air Pix+ je vylepšenou verzí Pixu, a nabídne oproti předchůdci otočnou kameru a paměť 16 GB. Air Duo je naopak zcela nová verze se dvěma fotoaparáty. Cena ani dostupnost známá není. Na pulty obchodů by ale oba modely měly přijít později v tomto roce.