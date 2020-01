Na iPhony se chystá roztomilá strategie MINImax Tinyverse, takto do ní získáte bonusy

Kvalitních a pozoruhodně propracovaných strategií je na jablečný systém jako máku. Ve většině případů se jedná o fantasy tituly, které však dostojí zážitkem plnohodnotným RTS hrám na počítačích a nemusí se stydět ani za svou grafickou stránku. Přesto na trhu chyběla pořádně roztomilá hříčka, která bere krvavé souboje s rezervou a místo lítajících končetin nabízí pohled na animovanou grafiku, která zaujme i menší hráče. Naštěstí se úkolu tuto díru zaplnit zhostili vývojáři ze studia Nimble Neuron a přispěchali s hrou MINImax Tinyverse.

Ač se to možná nezdá, strategie mají i na mobilních zařízeních stále své místo. Jejich obliba stoupá a není divu, na iOS v posledních letech zavítaly nanejvýš kvalitní tituly, které příjemně překvapily. Toho samého chtějí docílit i tvůrci z Nimble Neuron, kteří před nějakou dobou oznámili hru MINImax Tinyverse, jež na hráče apeluje především svou roztomilou a nenáročnou grafickou stránkou i spoustou obsahu. Pochopitelně nabídne souboje v reálném čase, spoustu různorodých úkolů, rozlehlý herní svět, rozmanitou paletu postav a především nekonečnou zásobu skinů a map. Kouzelný a netradiční je už samotný příběh, na němž si dali vývojáři záležet. Hra se totiž odehrává v pozoruhodném antikvariátu, jenž je domovem pro skrytý svět animovaných postaviček jménem Tinyverse. Právě o ten se přou dvě strany, které si chtějí území uzmout pro sebe a nehodlají ustoupit.

Bude tedy pochopitelně na vás, abyste si vybrali svého hrdinu, vedli vojsko do boje a ovládali Tinyverse. Samozřejmě budete mít přístup k sadě schopností, jež budete moci časem vylepšovat a získávat další dovednosti. Zatím je k dispozici sice dostupná pouze předběžná registrace, ale hra by se brzy měla podívat na iOS i na Android. Za registraci navíc získáte spoustu bonusů a herních odměn, včetně speciálních karet, zlaťáků a dalších drobností. Uvidíme, jak se hra nakonec vyvine, ale podle všeho se zatím máme na co těšit. Pokud tedy nedáte dopustit na strategie a raději byste vyzkoušeli něco odpočinkovějšího, MINImax Tinyverse je ideální volbou.