Bohužel, někteří uživatelé operačního systému macOS, potažmo Macu či MacBooku, si bohužel s jablečným systémem nevystačí. Proto na svůj jablečný počítač musí instalovat konkurenční Windows. Nejčastěji je to kvůli nekompatibilitě programů a různých aplikací, které nemají svou verzi pro macOS, ale jen pro Windows. Tento „nezvyk“ se sice pomalu stává minulostí, avšak stále existují programy, které jednoduše pro jablíčkáře k dispozici nejsou.

V macOS je k dispozici možnost pro jednoduchou instalaci Windows, a to buď pomocí asistenta Boot Camp, anebo pomocí aplikace třetí strany. Pokud jste si pomocí Boot Campu Windows nainstalovali, tak se teď možná potýkáte s tím, že se po restartu Macu namísto macOS automaticky primárně spouští právě Windows. Naštěstí lze ale i tohle nastavení jednoduše změnit. Pokud vás zajímá, jak na to, tak určitě dočtěte tento článek až do samotného konce.

Jak nastavit, aby se po instalaci Windows na Mac spouštěl primárně macOS

Pokud se vám po instalaci Windows skrze Boot Camp automaticky po restartu zařízení spouští právě tento operační systém a chtěli byste automaticky spouštět macOS, tak postupujte následovně. Na vašem Macu či MacBooku klikněte v levém horním rohu na ikonu  a z rozevíracího menu vyberte možnost Předvolby systému… Po kliknutí na tuto možnost se otevře nové okno s předvolbami, kde rozklikněte sekci Startovací disk. Zobrazí se vám veškeré pevné disky a systémy, které jsou na Macu k dispozici. Pokud chcete změnit prioritu disků, tak v levém dolním rohu okna klikněte na ikonu zámku a pomocí hesla k vašemu účtu se autorizujte. Poté v tomto okně klikněte na systém, který chcete spouštět prioritně a klepněte na tlačítko Restartovat… Pak už stačí restart potvrdit a je hotovo.

Po restartu už se ve většině případů začne automaticky spouštět operační systém macOS, namísto Windows. Občas se i skrze tohle opatření stane, že se spustí Windows, avšak to z vlastní zkušenosti platí tak pro jeden start z deseti. Všeobecně mi přijde instalace Windows skrze Boot Camp v poslední době méně spolehlivá a samotný systém často selhává. Proto doporučuji instalaci Windows pomocí aplikace třetí strany, například v podobě Parallels Desktop.