7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které jsou dnes zdarma nebo se slevou (7. 1. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Ve hře Trine se vrhnete na nezapomenutelné dobrodružství, ve kterém vám budou doprovázet tři hrdinové. Konkrétně se jedná o kouzelníka, rytíře a zloděje a vaším hlavním úkolem bude zachránit vaše království před přicházejícím zlem. Pro úspěch a vítězství je naprosto klíčová správně zvolená taktika, která se vám však může stát osudovou.

Původní cena: 249 Kč (49 Kč)

Chtěli byste se naučit americkou znakovou řeč a nevíte jak? Tak přesně s tímto vám dokáže pomoci aplikace ASL Dictionary HD American Sign Language. Tato appka vás naučí více než pět tisíc slovíček skrze perfektní videoukázky a taktéž aplikaci nechybí patřičný způsob testování.

Původní cena: 249 Kč (199 Kč)

Potřebujete někdy na vašem Macu něco přesně měřit a nevíte jak na to, nebo si nechcete k obrazovce brát klasická pravítka? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, možná by vám mohla přijít vhod aplikace Ruler – A Screen Ruler For You. S pomocí této aplikace si totiž přímo na obrazovku vašeho Macu můžete promítnou zmiňovaná pravítka, která jsou v přesném měřítku k vaší obrazovce.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Jestliže máte zájem o čínštinu a rádi byste se alespoň základy tohoto pro nás velice odlišeného jazyka naučili, rozhodně byste neměli minout nabídku na aplikaci Chinese (Traditional) FlashCards. Tato aplikace vás totiž naučí základy jazyka, jeho fonetiku a více než pět a půl tisíce slovíček, které jsou doplněny o kvalitní audionahrávky.

Původní cena: 379 Kč (129 Kč)

Poslední pokračování legendární herní série Syberia přináší spoustu zajímavých odhalení. V této hře se opět ocitnete v roli právničky Kate Walker, která odhaluje tajemné záhady oplývající legendární ostrov Syberia. I v tomto posledním dílu na vás čeká spousta hádanek, které dokonale podtrhávají příběh celé herní série.

Původní cena: 29,99 € (5,99 €)

Jak již samotný název u tohoto programu napovídá, aplikace PDF to PowerPoint Pro Edition dokáže převádět PDF dokumenty, potažmo prezentace, do programu Microsoft PowerPoint. Za zmínku taktéž stojí, že i po převedení si dokument dokáže zachovat všechny příslušné náležitosti, mezi které můžeme zařadit rozložení, písma, obrázky, odkazy a tabulky.

Původní cena: 349 Kč (329 Kč)

Co takhle dodat vašemu Macu šálek kávy, aby nám náhodou neusnul? Tak přesně tohle je motto aplikace Lungo, která dokáže zabránit tomu, aby váš jablečný počítač přešel do režimu spánku. Celá aplikace se ovládá skrze horní menu bar, kde pouze stačí nastavit, po jak dlouhou dobu se Mac nemá za žádnou cenu uspat. Tohle může být velice užitečné například při prezentacích či čtení delšího textu bez scrollování.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)