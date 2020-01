Vývojář oblíbených watchOS aplikací věnoval své víkendové výdělky na boj s požáry v Austrálii

Jak jistě víte, v Austrálii zuří už několik měsíců rozsáhlé požáry. Ty od loňského října sežehly již na 500 milionů hektarů plochy a premiér varoval, že požáry mohou trvat i několik dalších měsíců. Přírodní katastrofa spálila na tisíc domácností, stovky milionů živočichů a má na svědomí již 24 lidských životů. Tento víkend byla na pomoc hasičům dokonce povolána armádní záloha. Podobné katastrofy jsou často cílem různých sbírek či darů a není náhodou, že slavné osobnosti přispívají opravdu vysoké částky. Svou trochou se rozhodl přispět i vývojář aplikací pro Apple Watch Will Bishop, jenž pochází z Austrálie a situace v jeho zemi ho velmi tíží.

Fotogalerie Kompas Apple Watch 5 Apple Watch 5 always on Always-on apple watch Apple Watch Series 5 kompas +4 Fotek Apple Watch 5 Kompas AW5 AW 5 Vstoupit do galerie

Will Bishop vyvíjí pro Apple Watch aplikace Chirp, jež umožní na hodinkách přístup na Twitter, Nano pro prohlížení Redditu a MiniWiki pro Wikipedii do jablečných hodinek. Všechny tři aplikace mají jakýsi placený „Pro“ režim. A právě veškerý výdělek z těchto aplikací od 3. do 5. ledna se Will zavázal darovat hasičům zasahujících v postižených oblastech. Kdo tedy v průběhu těchto tří dní upgradoval na „Pro“ verzi, přispěl na opravdu dobrou věc. Vývojář prozatím výši částky nezveřejnil, nicméně můžeme jen doufat, že číslo je co možná nejvyšší.

Používáte nějakou z výše uvedených aplikacích na svých Apple Watch? Pokud ano, jaké s ní máte zkušenosti? Popřípadě se můžete do komentářů podělit s alternativami k nim.