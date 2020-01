Povedená MOBA hra Extraordinary Ones dorazí na iPhony již za necelé 2 týdny

Ač by se mohlo zdát, že žánr MOBA her pomalu vymírá a je postupně nahrazován čím dál oblíbenějším Battle Royalem, není tomu tak. Ba právě naopak, čím dál tím více herních společností vytvářejících MOBA hry začíná cílit i na mobilní hráče a nejinak je tomu i u čínského giganta NetEase. Právě ten přispěchal s vlastním titulem Extraordinary Ones, který se nápadně inspiruje u anime, zejména u oblíbené série Boku no Hero Academia.

Zatímco většina her se drží stejného konceptu, hratelnosti a více méně i grafického kabátku, titul Extraordinary Ones neváhá vykročit mimo stín ostatních gigantů a nabídnout něco zcela nového. Kromě animované grafiky a nápadné inspirace u japonských anime se totiž může pochlubit i originálním zasazením. Hra se totiž odehrává ve fiktivním městečku Esper, kde monstra, nadpřirozené bytosti i běžní lidé žijí v symbióze a harmonii. Ostatně, právě tam se nachází také největší univerzita, jež studenty učí jak se schopnostmi nakládat. Nebudou chybět povědomé postavy, propracované dialogy, spousta míst k prozkoumání i 36 originálních postav. Ovládání je navíc nanejvýš intuitivní, boje návykové a příběh na poměry MOBA hry nanejvýš kvalitní. Každý charakter bude mít pochopitelně vlastní sadu schopností, které bude moci vylepšovat a získávat nové.

Pokud tedy milujete východní hry, anime a žánr MOBA her je vám blízký, Extraordinary Ones vás jistě potěší. Hra navíc podle nejnovějších informací přímo od tvůrců vyjde již 15. ledna. Zatím zaznamenala obrovský úspěch a dosáhla 100 tisíc předběžných registrací na iOS i Androidu. Uvidíme, zda se překážkou nestanou přehnané mikrotransakce a typické východní herní mechanismy. Zatím to však vypadá, že se vývojáři krotí a mohla by na nás čekat po dlouhé době kvalitní oddechovka, která nabídne zábavu na desítky a stovky hodin. Rozhodně tedy doporučujeme dát hře po vydání šanci a vrhnout se do lítých soubojů s dalšími studenty i nepřáteli.