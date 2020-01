Kryty Muvit For Change: Chraňte svůj iPhone ekologicky

Komerční sdělení: Ekologické smýšlení je vlastní čím dál více lidem. Nelze se tak divit, že se na trhu objevují produkty cílící přesně na tuto sortu uživatelů. Patří mezi ně i kryty na iPhony z dílny Muvit For Change, které dodají těmto smartphonům prvotřídní ochranu a zároveň jsou eco-friendly.

Na výběr je celkem ze dvou typů krytů – konkrétně modelu Bambootek a modelu Recycletek. První jmenovaný model je tvořen speciální směsí přírodních materiálů, která se v zemině bez problému rozloží, jakmile vás kryt přestane bavit či se jakkoliv poškodí. Díky tomu tak odpadají jakékoliv starosti s případnou recyklací po vyhození. Kryt zkrátka jen zahrabete a máte po starostech. A pozor, sehnat jej lze hned v několika líbivých barvách, díky čemuž si vzhled svého telefonu přizpůsobíte přesně svým potřebám.

Druhý zmiňovaný typ krytu – Recycletek – je 100% vyroben z recyklovaného plastu získaného ze starých použitých krytů, ze kterých Muvit vytvoří speciální granulovou směs právě pro výrobu jeho unikátních krytů. I v tomto případě se tak jedná o skutečně šetrnou možnost ochrany vašeho telefonu. I zde navíc platí, že je možné vybírat z relativně širokého spektra odstínů, přičemž v nabídce naleznete i průhlednou variantu.

Příjemnou třešničkou na dortu je pak to, že výrobce Muvit For Change přispívá částí svého obratu iniciativě 1 % For The Planet. Pokud tedy kryt Bambootek či Recycletek zakoupíte, de facto tím přispějete ochraně naší planety.