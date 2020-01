Povánoční výprodej na Mobil Pohotovosti je v plném proudu, fanoušky Applu potěší

Komerční sdělení: Vánoce utekly jako voda, Silvestr a Nový rok zrovna tak a mnohým z nás tak nyní nezbývá nic jiného, než zatnout zuby a vrátit se z tepla domovů či chat zpět do práce. Návrat do reality si však můžeme velmi slušně zpříjemnit nákupy v povánočních výprodejích, přičemž jeden skutečně bohatý spustila i Mobil Pohotovost. Do toho spadly spousty Apple produktů v čele s iPhony.

Fotogalerie iphone xs fb iphone xs hands on 11 iphone xs hands on 10 iphone xs hands on 9 +9 Fotek iphone xs hands on 8 iphone xs hands on 7 iphone xs hands on 6 iphone xs hands on 5 iphone xs hands on 3 iphone xs hands on 4 iphone XS hands on 2 iphone XS hands on 1 Vstoupit do galerie

Do slevy padly jak iPhony XS, tak třeba iPhony XR či 7. První jmenovaný si můžete dopřát už od 19 990 korun, druhý pak od 16 990 korun a třetí vyjde jen na 9 990 korun.

Na své si však přijdou i jablíčkáři, kteří již nějakou dobu pokukují po Apple TV. I ta se totiž dostala do zajímavé slevy. Konkrétně nejnovější model Apple TV 4K s kapacitou 64GB lze nyní sehnat za parádních 5 190 korun. Další zajímavá sleva padla na Apple Magic Keyboard s numerickou částí v bílé variantě, která vychází na příjemných 3 290 korun.

Do slev se samozřejmě dostalo i obrovské množství produktů od jiných výrobců, než jen od Applu. Pokud tedy zrovna nějakou elektronickou hračku sháníte, neváhejte a navštivte eshop Mobil Pohotovost. Slevy, které si tu můžete vychutnat, se totiž nebudou hned tak opakovat.