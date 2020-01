Podívejte se na první upoutávku k dokumentární sérii Visible: Out on Television na TV+

Do jablečné videostreamovací služby Apple TV+ dorazí již 14. února zbrusu nová dokumentární série. Jednat se bude konkrétně o pětidílnou sérii s názvem Visible: Out On Television a jeho hlavním poselstvím bude přiblížit životy lidí z LGBT komunity, kteří působí v showbusinessu. A právě tuto novinku Apple ukázal na YouTube v první krátké upoutávce.