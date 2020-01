Dítě dostalo k Vánocům AirPods, jedno již stihlo spolknout

Vánoce jsou svátky pohody, klidu, dárků, dobrého jídla a pití. Někteří experti jsou pak dokonce schopni zajít tak daleko, že tyto věci mezi sebou různě zkombinují. Skvělým příkladem může být sedmileté dítě, které dokázalo svůj vánoční dárek proměnit v jídlo a částečně sníst, respektive spolknout. Moc si na něm však nepochutnalo – jednalo se totiž o jeden AirPod.

Fotogalerie AirPods sluchatko nahled Apple AirPods bezdrátová sluchátka AirPods nahled Apple AirPods sluchátka AirPods parovani nahled Bezdrátová sluchátka AirPods od Apple AirPods iPhone nahled sluchátka Apple AirPods Vstoupit do galerie

Zdá se vám první odstavec šílený? Svým způsobem je, avšak opravdu se stal. “Užila” si jej rodina z americké Georgie, ve které nadělil Santa Claus pod stromeček jejímu nejmladšímu členovi – sedmiletému chlapci, který je velký fanoušek Applu – bezdrátová sluchátka AirPods. Ten z nich byl zřejmě natolik nadšený, že se mu podařilo po pár dnech jedno ze sluchátek spolknout. To podle rentgenových snímků, které lékaři po přijetí chlapce v nemocnici kvůli chvilkové dušnosti udělali, nakonec doputovalo až pod hrudní koš, ve kterém se zastavilo.

Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně malý předmět, se lékaři rozhodli chlapce neoperovat a jen vyčkat na to, až sluchátko vyloučí v následujících hodinách či dnech přirozenou cestou. Bohužel není ze zpráv jasné, zda si jej do té doby nechají lékaři v nemocnici pro případ jakýchkoliv potíží, či si bude chlapec moci užít čekání na druhé nadělení AirPods doma. Vcelku úsměvné je nicméně to, že hoch odmítá do chvíle, než z něj sluchátko vyjde, pohyb v blízkosti jeho iPhonu, se kterým má AirPody spárované, jelikož má strach, že by k jejich propojení došlo a sluchátko mu v břiše začalo hrát. Pokud tedy máte děti a chcete jim nadělit AirPods, nezapomeňte je minimálně důkladně proškolit o tom, že k jídlu tak úplně vhodné nejsou.