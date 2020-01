Stahujte: Epic rozdává PC hry Darksiders I, II a Steep v celkové hodnotě 80€ zcela zdarma

Pokud sledujete naši pravidelnou rubriku o štědrosti herní giganta Epic Games, jistě vám neušlo, že se společnost na krátkou dobu odmlčela. Skoro to až vypadalo, že si dá s týdenním přídělem her zdarma pauzu, ale opak je pravdou. Jako opožděný dárek pod stromečkem všem hráčům se studio rozhodlo darovat 3 různorodé tituly pro PC, z nichž každý nabízí zábavu na několik desítek hodin a především způsob, jak ideálně začít nový rok. A jen tak mimochodem, kdybyste na Epicu hry klasicky kupovali, zaplatili byste za ně dohromady 79,97€.

Fotogalerie darksiders ii deathinitive edition 2 darksiders ii deathinitive edition 3 darksiders ii deathinitive edition 4 darksiders ii deathinitive edition 5 +7 Fotek darksiders ii deathinitive edition 6 darksiders ii deathinitive edition darksiders warmastered 2 darksiders warmastered 4 darksiders warmastered 5 darksiders warmastered Vstoupit do galerie

Herní společnost Epic Games zkrátka ví, jak má správně vypadat konkurence. Steamu přetahuje hráče již nějakou dobu, a to zejména pomocí her zdarma, které nabízí každý týden. Tentokrát si však studio pro fanoušky přichystalo pořádnou nálož a rozhodně na uživatelích nešetří. Jako opožděný vánoční dárek a překvapení do nového roku si totiž hráči mohou až do 9. ledna vyzkoušet a zdarma stáhnout rovnou tři tituly, a to akční RPG Darksiders, jeho povedeného nástupce Darksiders II a sportovní Steep, kde se podíváme do hor a sjedeme několik vrcholků na snowboardu, nebo na lyžích.

Legendární řežbu Darksiders od THQ asi nemusíme příliš představovat, opět se vžijeme do jednoho z Jezdců apokalypsy, rozpoutáme peklo na zemi a budeme likvidovat jednu odpornou stvůru za druhou. Nechybí průzkum relativně otevřeného světa, speciální schopnosti, pomocí nichž naděláte pořádnou paseku, a propracovaný příběh. V průběhu hry si samozřejmě budete moci odemykat nové zbraně, zbroje a vylepšovat stávající vybavení. K plynulému kosení hordy nepřátel vám navíc postačí Windows 7, dvoujádrový procesor od AMD či Intelu, 4GB RAM grafická karta o kapacitě 1GB. Hra je navíc přístupná v definitivní edici Warmastered, tudíž obsahuje veškeré přídavky a DLC, včetně dodatečných příběhových úkolů. Nejinak je tomu i u podařeného nástupce, Darksiders II, který se rovnou dočkal remasteru. Hratelnost ani příběh se sice příliš neliší od jedničky, ale kampaň slibuje až 30 hodin herní doby, což vám rozhodně ukrátí dlouhé zimní večery. Navíc si tentokrát vyzkoušíme postavu Smrti, nejobávanějšího z Jezdců apokalypsy. Bude tedy jen na vás, jak velkou destrukci se vám podaří napáchat.

Díky iniciativě vývojářů se navíc remaster, tedy Deathinitive edice, může pochlubit vylepšenou grafickou kartu, vyladěnějším ovládáním a detailnějším okolním prostředím. Pokud jste tedy někdy toužili rozsévat smrt a utrpení, Darksiders II vám toto směle umožní. Zahrajete si již s Windows XP, Intel Core 2 Duo 2GHz, 4GB RAM a grafickou kartou NVIDIA 9800 GT o operační paměti 512MB. Máte-li ale raději poklidnější začátek nového roku, doporučujeme obrátit kartu a upřít pozornost ke Steep, sportovní hře, v níž se podíváte do Alp a vyzkoušíte si širokou paletu zimních sportů a aktivit. Za hrou stojí Ubisoft, tudíž se můžete těšit na tradičně dlouhou kampaň obohacenou o spoustu výzev, vynikající grafickou stránku, realistickou fyziku a nikdy nekončící adrenalin. Zamiřte tedy na oficiální stránky a hru si vyzkoušejte. Konec konců, jak lépe strávit zimu než na horách. K plynulému hraní budete potřebovat Winodws 7, Intel Core i5 2400S o taktu 2.5 GHz nebo procesor AMD FX-4100 o taktu 3.6 GHz, 6GB RAM a GeForce GTX 560Ti nebo Radeon R7 260X.