Podívejte se na letošní nejlepší novoroční ohňostroje z celého světa

K oslavám příchodu nového roku patří již řadu let ohňostroje, které dokáží rozzářit noční oblohu skoro tak, jako by na ní vyšlo znenadání slunce. A jelikož má již oslavu nového roku v tuto chvíli za sebou celý svět (poslední státy jeho příchodu dočkaly přesně ve 13:00 našeho času), určitě není od věci zrekapitulovat si ty nejlepší ohňostroje ze světových metropolí. Ty totiž i letos stály skutečně za to.

O velmi zajímavý ohňostroj se letos postaral emirát Rás al-Chajm, jelikož při něm bylo využito na 190 dronů, které ohňostroj odpálily. Nádherný byl i ohňostroj z budovy Taipei 101 na Taiwanu či jako již tradičně v Sydney. Zahanbit se nenechal ani novozélandský Auckland či Moskva. Krásný pohled je též nad Vítězný oblouk v Paříži, kde se též nebe ohňostroji rozzářilo skutečně velkolepě.