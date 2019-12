Český UX designer představil působivou vizi budoucnosti Apple macOS

Český UX/UI designer Dominik Kandravý, kterého na Instagramu naleznete pod přezdívkou kndrv_dot, se s námi podělil o svoji vizi budoucnosti operačního systému macOS. Tu vám nyní máme možnost exkluzivně představit a nutno podotknout, že se jedná o koncept, který je naprosto reálný a Applu v rámci technického nebo funkčního zpracování nebrání nic v tom, aby se jeho počítačový operační systém skutečně ubíral tímto směrem. Dominik miluje minimalismus, a právě ten se projevuje v celém systému. Podařilo se mu však i přes minimalismus a oblíbený flat design přinést všechny prvky, na které jsou nyní uživatelé navyknuti a přinesl samozřejmě také řadu novinek.

Již samotná přihlašovací obrazovka se nově mnohem více podobá té, kterou známe z iOS. Kromě příjemného přivítání založeného na tom, kolik je právě hodin se nabízí také notifikace, ve kterých se okamžitě dozvíte o všem, co se na Macu odehrálo v době vaší nepřítomnosti. Po vstupu do samotného systému vás na první pohled upoutá menuBar a Dock, které nemají žádné podbarvení ani lištu a samotná plocha je mnohem vzdušnější a displej působí větším dojmem, než jaká je ve skutečnosti jeho velikost. Vše je přitom stále přehledné a zcela intuitivní. Samotný Finder pak nabízí minimum ohraničení a předělů, a přesto v něm najdete vše, co používáte nyní. Každé okno pak nabízí možnost rychlého přizpůsobení velikosti ikon, prostoru v jejich okolí, pozic a dalších možností.

Samotná okna aplikací zcela skrývají ovládací prvky do doby, dokud je nepotřebujete aktivně používat. Systém je díky tomu opět o něco čistější a uhlazenější. Zajímavě pak působí možnosti Clipboardu, do kterého lze uspořádat jednotlivé složky. Samozřejmostí je také možnost přepnout celý systém nebo jednotlivá okna do dark mode režimu. V následující galerii se máte možnost podívat na to, jak systém působí přímo na displeji MacBooku, jehož displej působí právě díky vzdušnosti a čistotě systému výrazně větší, než ve skutečnosti je. Uvidíme, zda se Apple rozhodne po mnoha letech systém pro počítače nějak oživit anebo budeme i letos mít na výběr pouze přechod na novější verzi s pár detaily navíc, kterých si většina uživatelů ani nevšimne.

Pokud se vám koncept líbil a zajímají vás i další návrhy nebo celkově pohled tohoto designéra na budoucnost produktů od společnosti Apple, pak se můžete těšit na rozhovor, který přineseme během následujících dní.