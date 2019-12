Jak správně čistit Apple Watch

Vánoce jsou nejen časem vzájemné blízkosti, (relativního) klidu, vzájemného obdarovávání, pohody a dobrého jídlo. V řadě domácností jsou svátky spojené s nepříliš oblíbeným domácím generálním úklidem. Pokud je to případ i vaší domácnosti a vám se z jakýchkoliv důvodů do utírání prachu, umývání oken a vytírání podlahy nechce, můžete se vymluvit na nutnost úklidu svých Apple Watch – a hned se do něj podle našeho článku pustit.

Na svých Apple Watch možná na první pohled žádné nečistoty nevidíte. Nosíme je ale přímo na těle, je tedy logické, že za tu dobu přijdou do styku s drobnými, prakticky neviditelnými nečistotami, ale také prachem, potem a vším, co nám doslova přijde pod ruce. Proto určitě není od věci čas od času své chytré jablečné hodinky podrobit úklidu a očistě. Jak na to?

Jak vyčistit Apple Watch

Vypněte své Apple Watch a odpojte je z nabíječky.

Odpojte od svých Apple Watch řemínek, obzvlášť pokud je kožený.

Opatrně začněte své hodinky čistit hladkým hadříkem. Pokud si nejste jisti materiálem, zvolte takový, který je přímo určený k čištění produktů tohoto typu – kombinace hadříku a čističe vyrábí například Whoosh.

Pokud si troufáte, můžete své Apple Watch opatrně podržet po dobu deseti až patnácti vteřin pod mírným proudem vlažné vody. Nepoužívejte ale žádná mýdla ani podobné prostředky.

Opatrně očistěte Apple Watch ze všech stran jemným, hladkým hadříkem. Pozornost věnujte zejména digitální korunce, za kterou mohou ulpívat nečistoty.

Jak vyčistit řemínek Apple Watch

Kožený řemínek vyčistěte hladkým hadříkem, v případě potřeby můžete použít čistou vodu. V žádném případě nepoužívejte k čištění koženého řemínku svých Apple Watch mýdlo nebo saponáty. Než řemínek znovu připnete ke svým hodinkám, nechte ho uschnout na vzduchu. Kožené řemínky k Apple Watch byste neměli ukládat na místech s přístupem přímého slunce, při vysokých teplotách nebo vysoké vlhkosti. Ostatní řemínky můžete také pro začátek otřít hladkým, suchým, čistým hadříkem, a v případě potřeby použít i čistou vodu bez saponátů. Dbejte na pořádné proschnutí řemínku.

Jak uvolnit místo na Apple Watch

Fotogalerie Apple Watch obrazovka Apple Watch smazat aplikace obrazovka Apple Watch smazat aplikaci potvrzeni Vstoupit do galerie

Svým Apple Watch můžete dopřát očistu také zevnitř. Jak na to? S příchodem operačního systému watchOS 6 představila společnost Apple také vlastní App Store pro Apple Watch. Řada z nás si jistě okamžitě vyzkoušela možnost stahování a pořídila si aplikace, které vlastně nepoužívá. Nepoužívané aplikace se mohou v průběhu času nahromadit a zabírat na našich hodinkách místo. Nejjednodušším způsobem, jak své Apple Watch pročistit i zevnitř, je tedy promazání nepotřebných aplikací.

Stiskněte korunku svých Apple Watch.

Dlouze podržte obrazovku, dokud se u ikonek neukáží symboly křížků.

Klepněte na symbol křížku u aplikace, kterou chcete smazat, a potvrďte smazání.

Zrušení automatických aktualizací

Fotogalerie Apple Watch nastaveni App Store Apple Watch automaticka stahovani Vstoupit do galerie

Místo na vašich Apple Watch mohou zabrat i automatické aktualizace aplikací. Pokud si na iPhonu či iPadu stáhnete aplikaci, která nabízí i variantu pro Apple Watch, může se vám daná aplikace začít stahovat do hodinek v případě, že ni nestojíte. V takovém případě nastává stejný problém, jako u výše zmíněných nepoužívaných aplikací – vašim Apple Watch zbytečně ubývá potřebné a cenné místo v úložišti. Jak automatické aktualizace deaktivovat?