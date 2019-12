Proč se iPhone v mrazu vypíná a jak tomu zabránit

Majitelé iPhonu, zpravidla tedy těch starších, se na zimu většinou příliš netěší. Jablečné telefony totiž mají jednu negativní vlastnost – když jsou vystaveny zimě, tak se minimálně začnou rychle vybíjet, v tom horším případě dokonce dochází ke kompletnímu selhání baterie a vypnutí zařízení. Pokud se i váš iPhone v zimě vypíná, přestože je stále relativně dost nabitý, tak by se vám mohl určitě hodit tento článek. Podíváme se na to, proč vůbec k vypínání dochází, a jakým způsobem mu můžete zabránit.

Baterie uvnitř iPhonů

Všechny iPhony, které kdy byly vyrobeny, používaní Lithium-Ion baterie (zkráceně Li-ion). Jedná se o jednu z nejpoužívanějších a nejrozšířenějších baterií, které se používají uvnitř přenosných zařízení. Tyto baterie mají samozřejmě různé výhody – například rychlé nabíjení a zároveň nemusí být pro správné nabití úplně „vyždímané“. Ve skutečnosti je nejlepší, když váš iPhone dobijete před tím, než nabití jeho baterie klesne pod 20 %. Bohužel, Li-ion baterie mají také nevýhody. Jedna z nich je právě náchylnost problémy při používání v nestandardních teplotách – tedy právě například v mrazech.

Lithium-Ion a jejich selhávání

Jakmile dojde k tomu, že se Li-ion baterie spolu s iPhonem dostane do příliš nízkých teplot, tak v jejích útrobách vzroste vnitřní odpor, což zapříčiní zmenšování kapacity baterie. Například v -18 stupních Celsia se udává, že kapacita Li-ion baterie spadne až na 50 % své maximální kapacity. Podle testů dokonce dokáže v minusových teplotách spadnout kapacita baterie iPhonu až o 15 % za pouhých 30 minut – tedy pokud nedojde k úplnému vypnutí. Apple ke svým bateriím vytvořil speciální stránku, na které kromě jiných informací udává také jejich nejlepší provozní teplotu. Ta je stanovena od 0 – 35 stupňů Celsia. Cokoliv nad či pod tuto hranici už pro Li-ion baterie není ideální.

Pokud tedy vystavíte baterii v iPhonu příliš nízké teplotě, tak se měřič nabití baterie jednoduše řečeno „zblázní“. Je totiž nastaven na vyšší provozní teplotu, takže vám klidně může ukázat 30 % nabití baterie i přesto, že bude mít baterie hodnotu nabití o několik jednotek či desítek nižší.

Jak udržet iPhone co nejdéle na živu

Pokud chcete váš iPhone v minusových teplotách udržet co nejdéle „na živu“, tak existuje jedna jediná možnost – udržujte jej v teple. Můžete k tomu využít třeba kapsu, ve které bude rozhodně větší teplo, než kdybyste iPhone celou dobu drželi v rukou a chatovali. Mimo jiné vám samozřejmě také nebude zima na ruce. Pokud se váš iPhone i přesto vypne a začne ukazovat, že je vybitý, tak není třeba zoufat. Ve většině případu stačí, abyste jej umístili třeba pod bundu, anebo před výdechy topení vozidla v interiéru. Jakmile se iPhone dostatečně zahřeje, tak by měl opět naskočit a „vzpamatovat se“. Pokud ani tohle nepomůže, tak existuje poslední možnost – dodat baterii trochu šťávy. K tomu vám poslouží například powerbanky, které v extrémních teplotách raději sbalte s sebou do batohu.

Není to jen o velké zimě

Nutno podotknout, že to, jak často se váš iPhone bude vypínat v důsledku nízkých teplot, závisí také od stavu samotné baterie. Pokud tedy vlastníte starší iPhone s původní baterií, tak je jasné, že se bude vypínat častěji, než před týdnem rozbalené zařízení. Stav vaší baterie si můžete zobrazit v Nastavení -> Baterie -> Kondice baterie. Pokud vám iPhone řekne, že je baterie vhodná na servis, tak byste rozhodně neměli otálet a baterii nechat vyměnit. Lepší už to totiž rozhodně nebude, jen a jen horší.