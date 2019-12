Nadílka českých vánočních filmů na iTunes

Vánoce už doslova klepou na dveře. Přichází čas vzájemné blízkosti, klidu, dobrého jídla, pohody a odpočinku. Někdo rád tráví volno aktivně, jiný zase zasedne k dobrému filmu. Pokud patříte do druhé jmenované skupiny, neměla by vaší pozornosti uniknout nabídka pětice českých filmů, které jsou pro vánoční sezónu jako dělané.

Tři oříšky pro Popelku

Vánoce bez Tří oříšků pro Popelku Václava Vorlíčku nejsou pro řadu Čechů žádné pořádné Vánoce. Legendární pohádka s Libuší Šafránkovou, Vladimírem Menšíkem a Pavlem Trávníčkem se televizním obrazovkám jistě nevyhne, pokud ale chcete mít možnost pustit si ji kdykoliv a kdekoliv, stáhněte si ji z iTunes.

S čerty nejsou žerty

Lucifer XIV., mladý mlynář Petr, Dorota Máchalová, Angelina a krásná Adélka. Kdo by neznal – a neměl rád – kultovní českou pohádku S čerty nejsou žerty na motivy pohádky Boženy Němcové Čertův švagr? Oblíbená pohádka z poloviny osmdesátých let minulého století se těší velké popularitě snad u všech generací, a to nejen díky líbivému a poučnému příběhu, ale i výkonům Vladimíra Dlouhého, Jaroslavy Kretschmerové, Petra Nárožného a dalších hvězd československé kinematografie, stejně jako díky nezapomenutelné hudbě Jaroslava Uhlíře.

Pelíšky

„Proletáři všech zemí, vyližte si p…“, Gagarinův bratr, měření medvěda, hra Vyděržaj, pijaněr, nebo třeba těžítko. Pokud se při vyslovení těchto výrazů alespoň pousmějete, pak jistě i k vašim Vánocům nedílně patří legendární Pelíšky režiséra Jana Hřebejka. Ve filmu, odehrávajícím se v šedesátých letech minulého století, excelují Bolek Polívka, Miroslav Donutil, Stella Zázvorková, Eva Holubová, Jiří Kodet a další hvězdy českého filmu.

Anděl Páně

V jednom z minulých článků jsme vám představili pohádku Anděl Páně 2, oblibě se ale těší i její první zpracování. Ani zde nechybí zmatený a popletený anděl Petronel, se kterým má poslední špetku trpělivost jen samotný Pán Bůh. I ten se ale nakonec na Petronela rozzlobí a za trest ho pošle na Zemi napravit jednoho hříšníka. Potíže na sebe nenechají dlouho čekat.

Tři bratři

Příběh tří bratrů (Zdeněk Piškula, Tomáš Klus a Vojtěch Dyk), kteří vyráží do světa „na zkušenou“. Ve světě si mají najít nevěsty, aby jim rodiče mohli předat své hospodářství. Při svém putování se trojice hrdinů ocitá v nejrůznějších známých českých pohádkách, kde není nouze o dobrodružství, nečekané příhody, ale třeba také lásku.

