Komerční sdělení: Naprostá většina z nás už má sice pravděpodobně naprostou většinu dárků sehnanou, existuje však početná skupina lidí, která nechává nákupy na poslední chvíli. Pokud se do ní řadíte i vy a zároveň jste z Prahy, mohlo by vás zajímat, že na pražské prodejně Mobil Pohotovosti na Andělu můžete dárky nakupovat i na Štědrý den s tím, že garance dodání na tuto prodejnu platí na všechny objednávky skladem na ní, které budou vytvořené do 11:30 právě 24. prosince.